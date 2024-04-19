İzmir'de kargo firmasına operasyon: 120 binden fazla hap ele geçirildi

Bornova ilçesinde bir kargo firmasının şubesine gerçekleştirilen operasyonda, 120 bin 800 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e büyük miktarda yeşil reçeteye tabi hap getirileceği yönündeki istihbaratı değerlendirerek harekete geçti.Bornova ilçesinde bulunan bir kargo firmasının şubesine yönelik operasyon düzenleyen ekipler, sevkiyat sırasında bir şüpheliyi suçüstü yakaladılar.Yapılan detaylı aramada, 120 bin 800 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.