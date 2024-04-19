İstanbul'da sağanak yağış trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 70'lere kadar çıktı

İstanbul'da sıcak hava yerini sağanak yağışa bıraktı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu artmaya başladı.Sabah saatlerinde işe ve okuluna gitmek için evinden çıkanlar, trafik nedeniyle uzun süre ilerleyemedi.Sağanak yağış nedeniyle de zorlanan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını da doldurdu.Sabah saatlerinde mesaiye başlayan vatandaşlar; metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtları gibi toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu.Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu noktalarda yolcular sıraya girdi.Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar güçlükle ilerledi.