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Beyaz Gazete
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İstanbul'da korku dolu anlar! Zorlu Holding binasına saldırı

ŞİŞLİ'de bulunan Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına ve dış cephesine isabet etti.

Ekleme: 19.04.2024 - 09:18 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korku dolu anlar! Zorlu Holding binasına saldırıOlay, dün saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, holding binasının bulunduğu caddeye yaya olarak gelen kişi ya da kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle binaya silahla ateş açıldı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Zorlu Holding binasına saldırı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, binada ve çevrede incelemelerde bulundu. Mermiler, binanın birinci katındaki camlara ve dış cepheye isabet etti. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Zorlu Holding binasına saldırı