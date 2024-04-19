İŞKUR duyurdu! Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı.Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların hibe destekleri 150 bin TL'den 400 bin TL'ye; eski hükümlü vatandaşların hibe destekleri ise 110 bin TL'den 300 bin TL'ye; korumalı iş yerlerinde ve kuruluş sermayesi desteği 150 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltildi.Başvurular 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.Detaylı bilgi için www.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.