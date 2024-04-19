  • USD: 32,51 - 32,57
  • EURO: 34,63 - 34,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İŞKUR duyurdu! Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

Ekleme: 19.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
İŞKUR duyurdu! Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladıİŞKUR, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı.

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların hibe destekleri 150 bin TL'den 400 bin TL'ye; eski hükümlü vatandaşların hibe destekleri ise 110 bin TL'den 300 bin TL'ye; korumalı iş yerlerinde ve kuruluş sermayesi desteği 150 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltildi.

Başvurular 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

Detaylı bilgi için www.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.