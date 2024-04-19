İŞKUR duyurdu! Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı
İŞKUR, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.
İŞKUR, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı.
Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların hibe destekleri 150 bin TL'den 400 bin TL'ye; eski hükümlü vatandaşların hibe destekleri ise 110 bin TL'den 300 bin TL'ye; korumalı iş yerlerinde ve kuruluş sermayesi desteği 150 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltildi.
Başvurular 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.
Detaylı bilgi için www.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı.
Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların hibe destekleri 150 bin TL'den 400 bin TL'ye; eski hükümlü vatandaşların hibe destekleri ise 110 bin TL'den 300 bin TL'ye; korumalı iş yerlerinde ve kuruluş sermayesi desteği 150 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltildi.
Başvurular 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.
Detaylı bilgi için www.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.