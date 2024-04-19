Efsane özellik geri geliyor! Önceden MSN ve Facebook'taydı...

MSN ve Facebook'ta bir zamanlar aktif olarak kullanılan Poke (Dürtme) özelliğinin yakın bir zamanda İnstagram'da aktif edileceği öğrenildi.Uygulamalarda aktif edilecek olan uygulamaları önceden duyuran Alessandro Paluzzi, İnstagram'ın dürtme özelliğini uygulamada yakın zamanda aktif edeceğini duyurdu.Yeni gelecek özelliğin ve dürtme butonunu ise kullanıcının adının sağ tarafında bulunan bir el işareti butonuna basarak uygulanacağı bilgisini açıkladı.Dürtmenin ise DM yoluyla uyarı gönderileceği ihtimali olduğunu ve ne kadar dürtme izni verilip verilmeyeceği bilinmiyor.