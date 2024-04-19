Dilan Polat ve Engin Polat hakkında çarpıcı gelişme: Hepsi tahliye edildi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, gösterişli hayatını Instagram hesabından yayınladı. Son model araçları, lüks villası ve pahalı mücevherleri herkesi şoka uğrattı. 'Günde 750 bin TL harcıyorum' diyen, altın tozlu kahvesini yudumlayan ve 'Enercii' dağıtan Dilan Polat'ın lüks hayatı MASAK'ın incelemesine takıldı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı. Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklandı.Yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.Savcılık, dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.Dosyayı inceleyen Hakimlik, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu tüm şüpheliler hakkında, 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan tahliye kararı verdi.'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanma' ve 'Yasadışı bahis' suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.