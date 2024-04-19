Balıkesir’de FETÖ/PDY firarisi yakalandı

Balıkesir’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan bir şüpheli Balıkesir'in Kepsut ilçesinde geçtiğimiz gün yakalandı.Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.