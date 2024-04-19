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Balıkesir’de FETÖ/PDY firarisi yakalandı

Balıkesir’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı.

Ekleme: 19.04.2024 - 16:48 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir’de FETÖ/PDY firarisi yakalandı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan bir şüpheli Balıkesir'in Kepsut ilçesinde geçtiğimiz gün yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.