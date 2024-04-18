Mehmet Fatih Kacır: Afrika'yla ticareti 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Mali 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na katıldı.Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kacır, Afrika ülkeleri ile somut bir iş birliği yürütüldüğüne değinerek, 44 büyükelçiliğin aktif dış politikasının en önemli göstergesi olduğunu aktardı.Kacır, Türkiye'nin Afrika ile ikili ticaret hacminin 37 milyar dolar olduğunu ancak bunun 50 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini dile getirdi.Bakan Kacır ayrıca Mali ile dış ticaret hacminin 500 milyon dolar olarak hedeflendiğini ve 2023 yılında 255 milyon dolara ulaşıldığını da sözlerine ekledi.AYRINTILAR GELİYOR