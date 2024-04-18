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Kocaeli'de büyük yangın! Market alev aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir markette büyük yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekleme: 18.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de büyük yangın! Market alev aldıSalim Dervişoğlu Caddesi'nde bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de depo yangını: Müdahale sürüyor Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'de büyük yangın! Market alev aldı