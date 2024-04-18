Kocaeli'de büyük yangın! Market alev aldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir markette büyük yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kocaeli'de depo yangını: Müdahale sürüyor Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kocaeli'de depo yangını: Müdahale sürüyor Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.