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Beyaz Gazete
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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Ekleme: 18.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildiİstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatlarında bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatlarının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Elverişsiz hava şartları sebebiyle Büyükada-Sedef Adası seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi.