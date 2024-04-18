Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanyalı mevkidaşını törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.Bu kapsamda bugün 14 yılın ardından bir ilk yaşandı.Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan Ankara'ya geldi. Erdoğan mevkidaşını resmi törenle karşıladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenin ardından ikili ve heyetlerarası görüşme yapılacak.Son olarak iki mevkidaş kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek.4 gün sürecek görüşmelerde; Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.İş birliğinin geliştirilmesine yönelik de atılabilecek adımlar ele alınacak.