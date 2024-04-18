Bahar aylarında ortaya çıkıyor: Mide rahatsızlığı olanlar dikkat!

Bahar aylarında özellikle mide rahatsızlıkları ve reflü gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, dikkat edilmesi gereken önemli konular arasında.Geleneksel Tıp Uzmanı Drç Muammer Yıldız, bahar mevsiminde mide sağlığını korumanın ve reflü hastalığıyla baş etmenin önemine dair bazı önemli bilgiler paylaştı.Temizlik yaparken kimyasallardan uzak durunDr. Muammer Yıldız, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:Baharın gelmesiyle evlerde yapılan temizliklerde kullanılan kimyasal maddeler, mide sağlığını ve reflü semptomlarını olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple, temizlik esnasında koruyucu ekipman kullanmak ve doğal temizlik ürünlerini tercih etmek önemlidir.Bahar mevsimi, taze sebzelerin ve meyvelerin bolca tüketildiği bir dönemdir. Dengeli beslenme, lifli gıdaların tüketimi ve mide asidini artırmayan besinlerin tercih edilmesi, reflü hastalığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.Bahar aylarında artan aktiviteler, iş yoğunluğu ve sosyal etkinlikler stresi beraberinde getirebilir. Stres, reflü semptomlarını tetikleyebilir. Bu nedenle, stres yönetimi tekniklerini kullanarak rahatlamak ve stresten kaçınmak önemlidir.Bahar mevsimi, açık havada yapılan spor ve egzersizler için ideal bir zamanı sunar. Düzenli egzersiz yapmak, kilo kontrolüne yardımcı olur ve reflü semptomlarını azaltabilir.Bahar aylarında günlerin uzamasıyla uyku düzeni değişebilir. Yeterli ve düzenli uyku, reflü hastalığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sebeple, uyku düzenine dikkat etmek önemlidir”Ancak, sürekli devam eden mide problemleri veya reflü semptomları varsa bir uzmana danışmak gerekiyor.