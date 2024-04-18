Bahar aylarında ortaya çıkıyor: Mide rahatsızlığı olanlar dikkat!
Baharın gelmesiyle birlikte doğanın uyanışı ve havanın ısınması, insanların ruhunu canlandırırken sağlıkla ilgili bazı sorunları da gündeme getiriyor. Özellikle mide sağlığı ve reflü gibi rahatsızlıklara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Fitoterapi Uzmanı mide sağlığını korumak için önerilerde bulundu.
Bahar aylarında özellikle mide rahatsızlıkları ve reflü gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, dikkat edilmesi gereken önemli konular arasında.
Geleneksel Tıp Uzmanı Drç Muammer Yıldız, bahar mevsiminde mide sağlığını korumanın ve reflü hastalığıyla baş etmenin önemine dair bazı önemli bilgiler paylaştı.
Temizlik yaparken kimyasallardan uzak durun
Dr. Muammer Yıldız, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
Bahar Temizliği ve Kimyasallardan Kaçınma: Baharın gelmesiyle evlerde yapılan temizliklerde kullanılan kimyasal maddeler, mide sağlığını ve reflü semptomlarını olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple, temizlik esnasında koruyucu ekipman kullanmak ve doğal temizlik ürünlerini tercih etmek önemlidir.
Dengeli Beslenme: Bahar mevsimi, taze sebzelerin ve meyvelerin bolca tüketildiği bir dönemdir. Dengeli beslenme, lifli gıdaların tüketimi ve mide asidini artırmayan besinlerin tercih edilmesi, reflü hastalığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.
Stres Yönetimi: Bahar aylarında artan aktiviteler, iş yoğunluğu ve sosyal etkinlikler stresi beraberinde getirebilir. Stres, reflü semptomlarını tetikleyebilir. Bu nedenle, stres yönetimi tekniklerini kullanarak rahatlamak ve stresten kaçınmak önemlidir.
Düzenli Egzersiz: Bahar mevsimi, açık havada yapılan spor ve egzersizler için ideal bir zamanı sunar. Düzenli egzersiz yapmak, kilo kontrolüne yardımcı olur ve reflü semptomlarını azaltabilir.
Uyku Düzeni: Bahar aylarında günlerin uzamasıyla uyku düzeni değişebilir. Yeterli ve düzenli uyku, reflü hastalığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sebeple, uyku düzenine dikkat etmek önemlidir”
Devam eden belirtilerde uzman hekime başvurulmalı
Ancak, sürekli devam eden mide problemleri veya reflü semptomları varsa bir uzmana danışmak gerekiyor.