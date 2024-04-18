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Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! İşte detaylar...

Fed Başkanı Powell'ın "faizler bir süre daha yüksek kalabilir" açıklamasıyla güç kazanan dolar altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sağlamıştı. Ancak bugün dolarda yaşanan düşüş altın fiyatlarını yeniden yukarı harekete geçmesini sağladı. Gram altın yüzde 0,60 yükselişte!

Ekleme: 18.04.2024 - 09:29 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! İşte detaylar...Fed Başkanı Powell'ın 'faizler bir süre daha yüksek kalabilir' açıklamasıyla güç kazanan dolar altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sağlamıştı. Ancak bugün dolarda yaşanan düşüş altın fiyatlarını yeniden yukarı harekete geçmesini sağladı. Gram altın yüzde 0,60 yükselişte!

Altın yatırımcıları ABD'de açıklanacak işsizlik maaşı başvurularını izleyecek.

Gram altın 2,475 TL

Çeyrek altın 4,237 TL

Yarım altın 8,631 TL

Cumhuriyet altını 17,408 TL

ONS altın 2,376 dolar