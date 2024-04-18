Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! İşte detaylar...

Fed Başkanı Powell'ın "faizler bir süre daha yüksek kalabilir" açıklamasıyla güç kazanan dolar altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sağlamıştı. Ancak bugün dolarda yaşanan düşüş altın fiyatlarını yeniden yukarı harekete geçmesini sağladı. Gram altın yüzde 0,60 yükselişte!