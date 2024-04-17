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Kırıkkale ve Edirne’de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Kırıkkale ve Edirne’de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekleme: 17.04.2024 - 09:30 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Kırıkkale ve Edirne’de 56 düzensiz göçmen yakalandı
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimde 9 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

EDİRNE'DE 47 KİŞİ YAKALANDI

Edirne'de güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 47 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.