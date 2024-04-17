Başkan Erdoğan, Ruanda ve Nikaragua büyükelçilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektuplarını takdim eden Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva'yı kabul etti.

Başkan Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve ailesi ile Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmeler kapsamında büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Erdoğan, konukları ile hatıra fotoğrafları çektirdi.