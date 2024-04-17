Bakanlık çalışma başlattı! Fahiş fiyat cezaları

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadelede caydırıcılığın artırılması için yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda 'fahiş fiyatla mücadele yasası' için çalışmalara başlandı.TRTHaber'de yer alan habere göre, Konuyla ilgili taslak metni hazırlandı. Son şekli verilecek düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.Kesilen yüksek cezalara rağmen halen fahiş fiyatların devam ettiğini söyleyen Haccetepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Rauf Karasu, 'Bu nedenle bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Bu kanunu düzenleme idari para cezası dışında başka cezalarında verilmesi yönünde olmalı.' dedi.Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslak metinde üst limiti 350 bin lira olan cezaların 10 kat artırılması yer alıyor. Yeni düzenlemeyle cezanın alt ve üst sınırı yeniden belirlenecek. Uzmanlar ise idari para cezalarının yanında başka cezaların da verilmesi gerektiğini vurguluyor.Yeni düzenlemenin caydırıcı bir etki oluşturacağı ve fiyatlardaki düşüşe katlı sağlayacağı öngörülüyor.Bu kanuni düzenlemelerin caydırıcı olacağını belirten Karasu, 'Denetimler de gerçekten sıklaştırılsa, arttırılırsa cezalar verildikten sonra piyasanın artık kendi şartlarına döneceğini ve dolayısıyla fahiş fiyatların da düşeceğini düşünüyorum.' dedi.