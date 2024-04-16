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Beyaz Gazete
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Uşak'ta peynir bidonlarından 2 kilo 679 gram uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu otobüsün bagaj kısmında peynir bidonlarının içine saklanmış 2 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 16.04.2024 - 17:26 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Uşak'ta peynir bidonlarından 2 kilo 679 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kez operasyonun adresi Uşak oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını değerlendirerek polis uygulama noktasında durdurdu.

Uşak'ta peynir bidonlarından 2 kilo 679 gram uyuşturucu ele geçirildi

2 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında bulunan peynir bidonları içeresinde gizlenmiş 2 kilo 670 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Olayla ilgili uyuşturucu maddeyi otobüsle gönderdiği öğrenilen S.Ş. ise ekiplerce yakalayarak gözaltına alındı.