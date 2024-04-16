Siverek'te akılalmaz kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza öğleden sonra Diyarbakır karayolunun 8. Kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır istikametinde Siverek istikametine seyir halinde olan Haçım Karaca (24) yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikamete geçerek Siverek istikametine gitmekte olan Abdullah Aslantaş yönetiminde bulunan araca çarparak durabildi.Meydana gelen kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada olay yerinde araç sürücüsü Haçım Karaca (24) ile araçta yolcu olarak bulunan Baran Karaca (19) olay yerinde yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan araç sürücüsü Abdullah Aslantaş ve araçta yolcu olarak bulunan Medeni Aslantaş (23), Emrah Aslantaş (31), Ümran Aslantaş (25), Bilal Özdemir(34) ile Recep Yıltaş (25) ağır yaralandı.Yaralılar olay yerinde bulunan ambulanslarla Siverek devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yaşamını yitiren Haçım ile Baran Karaca Siverek devlet hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma ve polis ekipleri meydana gelen kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.