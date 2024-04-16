Mardin’de motosikletli gençlerin tehlikeli eğlencesi

Trafikte 'tehlikeli eğlence' görüntülerine bir yenisi daha eklendiMardin'in Midyat ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik yoğunluğu olan bir yolda 3 genç, tehlikeli bir şekilde hız denemesi yaparken cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.Hem hız yaptılar hem de motosikletin üzerine yattılarGörüntülerde, 3 gencin hız yaparken, 2 gencin ise motosikletin üstüne yatarak ilerlediği anlar net bir şekilde görülüyor.Motosiklet üzerinde yatarak hız denemesi yapan sürücüler, sadece kendi canlarını değil, aynı zamanda diğer araçlardaki sürücülerin canını da tehlikeye attı.