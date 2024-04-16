Lütfü Savaş'ın tefeci rezaleti: Faizi müteahhitlere ödetmiş

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Öntürk'ün gündeme getirdiği skandalla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Sabah'ta yer alan habere göre, Hatay'da iş insanı olarak tanınan bir kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 'İmar harcı bedeli' olarak 8-13 Şubat tarihleri arasında 9 milyon 800 bin, 8 milyon, 9 milyon 200 bin ve 5 milyon olmak üzere 4 ayrı para transferiyle toplam 32 milyon TL havale yaptı.Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 32 milyon TL'yi gönderen kişi daha sonra bu paraları yanlışlıkla gönderdiğini iddia ederek paraları belediyeden geri istedi.Parayı gönderen kişi 15 Şubat'ta Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 'Aşağıda tarih, miktar ve açıklamalarla belirttiğim sehven hesabınıza imar harcı bedeli olarak yatırılan toplam 32 milyon TL'nin iadesini talep ediyorum' şeklinde yazı gönderdi.Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ise, parayı 29 Şubat'ta iade etti. Paranın faizinin ise asfalt çalışması yapan müteahhit firmalara ödettirildiği iddia edildi.