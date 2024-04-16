Kocaeli'de kendilerine saldıranları gözaltına alan polisler görevden uzaklaştırıldı

Hesap ücreti nedeniyle müşteri ve işletmeci arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri, kendilerine saldıran şüphelileri gözaltına aldı. Sınırı aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.Bölgede bulunan çorbacıya giden B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap konusunda kavga çıktı.İhbar üzerine bölgeye polis ekibi geldi.İş yerinin önüne çıkarılan şüphelilerden A.Ö.Ç., kendisini uzaklaştırmaya çalışan polislere hakaret ederek yumruk attı.Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelileri zor kullanarak gözaltına aldı.Yaşananlar, çevredeki bir binada yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.Görüntülerde, şüphelinin polise yumruk attığı ve ekiplerin şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldığı anlar yer aldı.Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.Kocaeli Valiliği'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, şöyle denildi: