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Beyaz Gazete
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Kayseri'de ilginç olay: Akrep yedi, hayatını kaybetti

2 akrep yiyen Bilal Yiğit, yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun'da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekleme: 16.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de ilginç olay: Akrep yedi, hayatını kaybettiKayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ilginç bir olay yaşandı.

56 yaşındaki Bilal Yiğit, girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi.

Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı.

Kayseri'de ilginç olay: Akrep yedi, hayatını kaybetti

'Ölmek için yedim

Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi.

Kayseri'de ilginç olay: Akrep yedi, hayatını kaybetti

Kurtarılamadı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.