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İzmir'de oyuncak kaleşnikofla gasp! O anlar kamerada

İzmir'de 23 yaşındaki bir gencin 3 bin 800 TL'si gasbedildi. Olaya karışan 4 şüpheli yakalanırken gasp esnasında kullanılan Kalaşnikof silahın oyuncak olduğu tespit edildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Ekleme: 16.04.2024 - 18:40 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:47 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de oyuncak kaleşnikofla gasp! O anlar kameradaİzmir'in Konak ilçesinde oyuncak kalaşnikof silahla gasp yapıldı.

Olay, 10 Nisan saat 05.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Otomobille gelen bir grup, başka bir otomobildeki D.A.'yı Kaleşnikof tüfek doğrultup darbetti. Şüpheliler, D.A'nın 3 bin 800 TL'sini gasbedip kaçtı.


İzmir'de oyuncak kaleşnikofla gasp! O anlar kamerada

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

D.A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin B.D. (19), S.Y. (21), U.Y. (20) ve H.B. (22) olduğunu belirledi.
Yapılan teknik ve fiziki takiple Çeşme ilçesinde oldukları belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla, suç aleti tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı.


İzmir'de oyuncak kaleşnikofla gasp! O anlar kamerada

KALEŞNİKOF OYUNCAK ÇIKTI

İncelemede, Kalaşnikof tüfeğin oyuncak olduğu tespit edildi.


İzmir'de oyuncak kaleşnikofla gasp! O anlar kamerada

OLAY, GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil ile gelen 4 kişinin D.A.'yı darbettiği anlar yer aldı.

İzmir'de oyuncak kaleşnikofla gasp! O anlar kamerada

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden U.Y. ve B.D. tutuklandı, S.Y. ve H.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'de oyuncak kaleşnikofla gasp! O anlar kamerada