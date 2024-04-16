Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass’ı ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’ı beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşmede Türkiye ve ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra; İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, İran ve İsrail arasındaki son gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan konuları ele alındı.