Cani koca karısını öldürüp intihar etti: Sebebi…
Antalya'nın Serik ilçesinde tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Kendisinden ayrılmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi...
Fatih Yılmaz (41) ile eşi Nursel Yılmaz (38) arasında Alacami Mahallesi Gökçepınar yolu mevkisindeki kendilerine ait arazide bulundukları sırada tartışma çıktı. Fatih Yılmaz, tartışma sırasında eşini yanında bulunan av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.
Fatih Yılmaz'ın intihar etmeden önce telefonla arayarak 'Hakkınızı helal edin' dediği yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Çiftin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren Nursel Y'nin dün dilekçeyi geri aldığı, bugün için de psikoloğa gitmek için randevu aldıkları belirtildi.
Çiftin 2'si kız 3 çocuğu olduğu öğrenildi.
Fatih Yılmaz'ın intihar etmeden önce telefonla arayarak 'Hakkınızı helal edin' dediği yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Çiftin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren Nursel Y'nin dün dilekçeyi geri aldığı, bugün için de psikoloğa gitmek için randevu aldıkları belirtildi.
Çiftin 2'si kız 3 çocuğu olduğu öğrenildi.