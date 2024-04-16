Bulgaristan sınırında 12 göçmen yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakayı ele verdi.Göçmenlere ilişkin valilikten açıklama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimi sırasında göçmenlerin yakalandığı belirtildi.Komandolar, Bulgaristan sınırındaki Lalapaşa'ya bağlı Vaysal ve Ömeroba köylerindeki devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Libya, Filistin, Pakistan, Suriye ve Mısır uyruklu 12 kişi yakalandı.İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildilerGöçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.