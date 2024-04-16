Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında 7 yıl sonra yakalanan PKK'lı Aydın Ekici'nin cezası belli oldu!

Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası gerçekleştirilen terör saldırısından 7 yıl sonra yakalanan sanık Aydın Ekici'nin yargılandığı davada karar çıktı.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aydın Ekici bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Savunması sorulan sanık Aydın Ekici, terör örgütü PKK'dan maddi manevi zarar gördüğünü söyleyerek, bombalı saldırıyla ilişkisi olmadığını savundu.Son sözü sorulan Ekici, 'Adaletin tecelli edeceğinden şüphem yok. Takdir sizin vicdanınıza bırakıyorum' diyerek beraatını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ekici'ye 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası verirken diğer üzerlerine atılı tüm suçlardan delil yetersizliğinden beraat verdi. Mahkeme, sanığının tutukluluk halinin devamına karar verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, saldırının sanıklar Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre ve Bahadır Gülşen tarafından oluşturulan terör örgütü PKK'nın İstanbul'daki hücre yapılanması tarafından gerçekleştirildiği anlatılmıştı.İddianamede, soruşturmanın tamamlandığı tarihlerde firari olan Ekici'nin hücre yapılanması sorumlusu ve Beşiktaş saldırısının planlayıcılarından sanık Mehmet Emin Töre ile Bahçelievler'deki hücre evinde kaldığı, bu evde ikamet eden kişilerin tamamının terör örgütünün sözde özel kuvvetler hücre yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve İstanbul'daki bombalı saldırıları organize ettiği vurgulanmıştı.Sanık Aydın Ekici'nin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve çeşitli suçlardan toplam 2 bin 551 yıldan 5 bin 117 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Geçtiğimiz celse duruşma savcısı mütalaasında Ekici'nin 15 yıla kadar hapsi istemişti.Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından gerçekleştirilen alçak saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuş 243 kişi de yaralanmıştı.