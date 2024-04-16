Bakan Yerlikaya duyurdu: Selektörle radar ikazı cezasına iptal!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektörle radar ikazı cezalarının iptal edildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Düzce'de 14 işlem yapıldı, tamamını iptal ettik" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya ayrıca 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında; 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını bildirdi.