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Beyaz Gazete
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Selektörle radar ikazı cezasına iptal!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektörle radar ikazı cezalarının iptal edildiğini açıkladı. Yerlikaya, “Düzce’de 14 işlem yapıldı, tamamını iptal ettik" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 16.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: Selektörle radar ikazı cezasına iptal!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektörle radar ikazı cezalarının iptal edildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Düzce'de 14 işlem yapıldı, tamamını iptal ettik" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya ayrıca 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında; 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını bildirdi.