Ahmet Çakar’dan olay şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı: Averaj farkıyla…

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Sezon başından bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen kıyasıya mücadele, ligin bitimine 6 hafta kala daha da kızıştı. 32. haftada oynanan karşılaşmaları da kayıpsız geçen 2 ezeli rakibin mücadelesinde şampiyonluk düğümünün RAMS Park'ta oynanacak derbi maçında çözüleceği tahmin ediliyordu. Ancak SABAH Spor yazarı ve usta yorumcu Ahmet Çakar, ters köşeye yatıran bir şampiyonluk kehanetinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Trendyol Süper Lig'de son yılların en dikkat çeken şampiyonluk yarışı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında devam ediyor.Ligin 32. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Edin Dzeko ve Batshuayi'nin golleriyle krize giren maçı çevirmeyi başaran Kanarya, ligde puanını 85 yapmayı başardı.Son haftalara girilirken yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertli ekip, bir yandan da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ediyor.Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen Galatasaray, 32. haftanın kapanış maçında Alanyaspor deplasmanına çıktı.Ligin en zorlu deplasmanlarından birine konuk olan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda istediği oyunu ortaya koyamadı ve 0-0'lık beraberlikle soyunma odasına girdi.İkinci yarının hemen başında değişikliklerle oyuna etkisini koyan Okan Buruk, galibiyetin mimarı oldu.Barış Alper, Ziyech ve Icardi'nin golleriyle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir haftayı daha kayıpsız geçti.Bitime son 6 hafta kalmışken iki takım arasındaki yarış kızışmaya devam ediyor. Bu sırada SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, olay bir tahminde bulundu.Canlı yayında açıklamalarda bulunan usta yorumcu, şampiyonluğun RAMS Park'ta değil ligin son haftasında belli olacağını açıkladı.İşte Ahmet Çakar'ın olay yaratan şampiyonluk tahmini…RAMS Park'ta Galatasaray, Fenerbahçe karşısına çıkarken rakibinin 2 puan önünde çıkacak. Şu an da olduğu gibi. Derbi mücadelesi berabere bitecek. Böylelikle 2 puanlık fark devam edecek.Son hafta Galatasaray, uzun yıllar önce Fenerbahçe'nin Denizli'de yaşadığı gibi Konya'da berabere kalarak şampiyonluğu kaybedecek.Fenerbahçe son hafta İstanbulspor'u 4-5 farkla mağlup ederek averaj farkıyla birlikte şampiyon olacak.