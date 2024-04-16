Adana'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Uğur A. yöntemindeki otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarparak durabildi.2 KİŞİ AĞIR YARALANDIKazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sırasında durakta bulunan Osman K., Metin C., Hüseyin K., Aysel K., Nursever K., Çınar K. ile otomobil sürücüsü Uğur A. yaralandı.Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken Osman K. ve Metin C.'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.