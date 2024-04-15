Tesla personelin %10'undan fazlasını işten çıkaracak

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi Tesla'nın son yıllık raporuna göre; Aralık 2023 itibariyle küresel çapta 140.473 çalışanı bulunuyordu.Tesla CEO'su Elon Musk notta, 'Şirketi bir sonraki büyüme aşamamıza hazırlarken, maliyet azaltma ve üretkenliği arttırmak için şirketin her yönüne bakmak son derece önemlidir. Bu çabanın bir parçası olarak, organizasyonun kapsamlı bir incelemesini yaptık ve personel sayımızı küresel olarak %10'dan fazla azaltma gibi zor bir karar aldık' dedi.Tesla hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde %0,99 düşüş gösterdi.Planlanan işten çıkarmalar, Tesla'nın bu ayın başlarında ilk çeyrekte küresel araç teslimatlarının, fiyat indirimlerinin talebi harekete geçirememesi nedeniyle yaklaşık dört yıldır ilk kez düştüğünü bildirmesinin ardından geldi.Üç aylık kazançlarını 23 Nisan'da açıklayacak olan Tesla, yıllarca süren hızlı satış büyümesinin ardından 2024'te yavaşlamaya hazırlanıyor.