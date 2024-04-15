Tatil bitti ders zili çaldı! Uzun bir aradan sonra...
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler ders başı yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024'te uygulandı.
Okullardaki 8-12 Nisan 2024'teki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı tatili ile birleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler ve 1 milyon 200 bin öğretmen, bayram tatili ile birleşen ara tatilin ardından ders başı yaptı.
Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı
11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.