Şanlıurfa'da sır olay: Müzisyen evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

Olay, dün gece geç saatlerde Sarayaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağladığı öğrenilen Eyüp Durusoy'un yalnız yaşadığı evden silah sesi duyuldu.Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen ekipler, Durusoy'u evinde ölü buldu. Tabancayla vurulduğu bildirilen Eyüp Durusoy'un cenazesi, savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...