Rize'de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesi Sahil Mahallesi mevkiinde İsmail Baykal'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sürücü ile otomobilde bulunan Hasan Çatalbaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Yetişhan ve Yiğitcan İnce ile Umut Pala, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.