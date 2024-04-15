Pilot son anda fark etti! THY uçağından yolcular indirildi

THY yollarının Erzincan’dan İstanbul’a gidecek uçağında teknik bir arıza olduğunu fark eden pilot, hemen harekete geçti. Yolcular uçaktan indirildi.

Erzincan Havalimanı'nda dün saat 11.20'de İstanbul'a doğru hareket edecek Türk Hava Yolları uçağında teknik bir arızada oluştu. Arıza tespit eden pilot, hemen durumu ekip arkadaşlarına bildirdi.THY'nin 2653 sayılı sefer yolcu uçağında seyahat edecek yolcular, teknik arızadan dolayı bir süre sonra uçaktan indirildi. Teknik ekipler, uçaktaki arızanın giderilmesi için yoğun bir çaba gösterdi.Teknik arızanın giderilmesinin ardından Erzincan- İstanbul seferi düzenlendi.