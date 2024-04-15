Otomobille otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı.Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 1689 plakalı otomobil ile 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.