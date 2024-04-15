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Otomobille otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da otomobille çarpışarak devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı

Ekleme: 15.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Otomobille otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı varMalatya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Otomobille otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 1689 plakalı otomobil ile 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Otomobille otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.