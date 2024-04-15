İstanbul Fatih'te bulunan bulunan ortaokulda Türkçe öğretmenliği yapan Şahin B.'nin odasına 13 yaşındaki F. isimli kız öğrencisi soru sormak için geldi.Okuldaki taciz iddiası mide bulandırdı: Kahvesini yudumladı temasta bulundu ve...Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda öğretmen öğrencisinin oturmasını kahve içerek konuşmayı teklif etti.İkili sohbet etmeye başlayınca iddiaya göre bir süre sonra öğretmen, öğrencisinin içtiği kahvesinden yudumladı, saçlarına iltifat edip temasta bulundu. Neye uğradığını şaşıran 13 yaşındaki kız çocuğu öğretmenin gösterdiği yaklaşıma tepki gösterdi.Bunun üzerine Şahin B., iddiaya göre öğrencisine pedofili hastalığının olduğunu söyleyip yatıştırmaya çalıştı. Odadan çıkan öğrenci durumu hemen ailesine anlattı. Aile, 13 yaşındaki kızlarını alıp karakola giderek öğretmenden şikayetçi oldu.Suçlamaları reddeden şüpheli öğretmen Şahin B., karakoldaki ifadesinde, atölyedeki sınıf düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunan öğrencisinin tavrından rahatsızlık duyduğu için dersten çıkardığını, öğrencisinin bu duruma sinirlendiği için böyle bir iftirada kendisine bulunduğunu söyledi.Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.