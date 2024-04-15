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Konya'da kamyonet ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 11 yaralı

Akşehir ilçesinde bir kamyonet trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Yaşanan kazada 11 kişi yaralandı.

Ekleme: 15.04.2024 - 16:17 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Konya'da kamyonet ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 11 yaralıKonya'nın Akşehir ilçesinde Taner K. idaresindeki kamyonet, Atakent Kavşağın'da kırmızı ışıkta bekleyen Servet Coşkun yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralıların durumu iyi

Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.