Konya'da kamyonet ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 11 yaralı

Akşehir ilçesinde bir kamyonet trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Yaşanan kazada 11 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde Taner K. idaresindeki kamyonet, Atakent Kavşağın'da kırmızı ışıkta bekleyen Servet Coşkun yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.