  • USD: 32,33 - 32,39
  • EURO: 34,45 - 34,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul trafiğindeki ilginç anlar: Otoyola atla çıktı

İstanbul trafiğinde yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobilin lastiği yerinden çıktı. Arnavutköy'de ise bir vatandaş trafiğe atla çıktı.

Ekleme: 15.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
İstanbul trafiğindeki ilginç anlar: Otoyola atla çıktıİstanbul trafiğindeki ilginç anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

BOĞAZ'DA ARABANIN LASTİĞİ FIRLADI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin lastiği yerinden çıktı.

Lastik, arkadan gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra bir süre yolda ilerledi.

İstanbul trafiğindeki ilginç anlar: Otoyola atla çıktı

Yerinden çıkan lastik şans eseri herhangi bir kazaya neden olmadı.

Otoyolda at koşturdu

TRAFİĞE ATLA ÇIKTI

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda ise bir kişi atla trafiğe çıktı.

İstanbul trafiğindeki ilginç anlar: Otoyola atla çıktı

Araçların yanında uzun süre atla ilerleyen vatandaş diğer sürücülerin cep telefonu kamearası tarafından kaydedildi.