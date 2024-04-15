İstanbul trafiğindeki ilginç anlar: Otoyola atla çıktı

İstanbul trafiğindeki ilginç anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin lastiği yerinden çıktı.Lastik, arkadan gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra bir süre yolda ilerledi.Yerinden çıkan lastik şans eseri herhangi bir kazaya neden olmadı.Otoyolda at koşturduArnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda ise bir kişi atla trafiğe çıktı.Araçların yanında uzun süre atla ilerleyen vatandaş diğer sürücülerin cep telefonu kamearası tarafından kaydedildi.