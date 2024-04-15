İstanbul trafiğindeki ilginç anlar: Otoyola atla çıktı
İstanbul trafiğinde yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobilin lastiği yerinden çıktı. Arnavutköy'de ise bir vatandaş trafiğe atla çıktı.
İstanbul trafiğindeki ilginç anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
BOĞAZ'DA ARABANIN LASTİĞİ FIRLADI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin lastiği yerinden çıktı.
Lastik, arkadan gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra bir süre yolda ilerledi.
Yerinden çıkan lastik şans eseri herhangi bir kazaya neden olmadı.
Otoyolda at koşturdu
TRAFİĞE ATLA ÇIKTI
Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda ise bir kişi atla trafiğe çıktı.
Araçların yanında uzun süre atla ilerleyen vatandaş diğer sürücülerin cep telefonu kamearası tarafından kaydedildi.
BOĞAZ'DA ARABANIN LASTİĞİ FIRLADI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin lastiği yerinden çıktı.
Lastik, arkadan gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra bir süre yolda ilerledi.
Yerinden çıkan lastik şans eseri herhangi bir kazaya neden olmadı.
Otoyolda at koşturdu
TRAFİĞE ATLA ÇIKTI
Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda ise bir kişi atla trafiğe çıktı.
Araçların yanında uzun süre atla ilerleyen vatandaş diğer sürücülerin cep telefonu kamearası tarafından kaydedildi.