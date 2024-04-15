Cin çarptı iddiası: O ilimizde 3 kişi sağlık merkezine koştu!

Duyanları şaşkına çeviren olay Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana geldi. 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine gitti. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir hocanın da merkeze geldiği olayda, şahıslar hastaneye sevk edilmeyi reddetti...

İlginç olay Sivrice ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi 'Bizi cin çarptı' diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne koştu.Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de hoca geldi.Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ'daki hastanelere sevk edilmeyi reddederek merkezden ayrıldı.Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.