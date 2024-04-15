Cin çarptı iddiası: O ilimizde 3 kişi sağlık merkezine koştu!
Duyanları şaşkına çeviren olay Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana geldi. 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine gitti. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir hocanın da merkeze geldiği olayda, şahıslar hastaneye sevk edilmeyi reddetti...
İlginç olay Sivrice ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi 'Bizi cin çarptı' diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne koştu.
Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de hoca geldi.
Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ'daki hastanelere sevk edilmeyi reddederek merkezden ayrıldı.
Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de hoca geldi.
Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ'daki hastanelere sevk edilmeyi reddederek merkezden ayrıldı.
Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.