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Cin çarptı iddiası: O ilimizde 3 kişi sağlık merkezine koştu!

Duyanları şaşkına çeviren olay Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana geldi. 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine gitti. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir hocanın da merkeze geldiği olayda, şahıslar hastaneye sevk edilmeyi reddetti...

Ekleme: 15.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Cin çarptı iddiası: O ilimizde 3 kişi sağlık merkezine koştu!İlginç olay Sivrice ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi 'Bizi cin çarptı' diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne koştu.

Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de hoca geldi.

Cin çarptı iddiası: O ilimizde 3 kişi sağlık merkezine koştu!

Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ'daki hastanelere sevk edilmeyi reddederek merkezden ayrıldı.

Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cin çarptı iddiası: O ilimizde 3 kişi sağlık merkezine koştu!