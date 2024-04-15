Bayramda film gibi olay: Yanlış adamı vurdu el öperken yakalandı!

İstanbul'da film gibi bir olay yaşandı… Geçtiğimiz ay Beyoğlu'nda yürüyen bir kişi, husumetlisine benzettiği genci takibe aldı.Dakikalarca genci takip eden şahıs yokuş yukarıya çıktığı esnada arkasından koşarak silahla bacağından vurdu. Saldırı sonucu neye uğradığını şaşıran S.D. (22) yaralanarak yere yığıldı.Saldırgan da koşarak kayıplara karıştı. Yaralı genç saldırganın arkasından bağırırken, sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak olay yerine geldi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesini olmadığı ortaya çıktı.Yaşanan saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganın kaçış güzergahındaki kameraları tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganın A.H. (17) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaklaşık 2 ay boyunca saklandığı öğrenilen saldırgan A.H.'nin Ramazan Bayramı'nda Bahçelievler'de yaşayan annesinin evine geleceği bilgisine ulaştı.Hemen harekete geçen polis ekipleri, evin etrafında önlem alarak şahsı beklemeye başladı.Bir süre sonra eve gelen A.H., eve girdikten sonra annesinin elini öptüğü esnada Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs kelepçelenerek emniyete götürüldü.Emniyette ifadesi alınan A.H., başka bir şahıs ile husumeti olduğunu olay günü S.D. isimli şahsı husumetlisine benzettiği için ateş ettiğini, olay esnasında kullandığı silahın nerede olduğu sorulduğunda ise Bakırköy sahilinde denize attığını söyledi.İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen A.H., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.