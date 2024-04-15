Bayram tatilinde müzeler milli saraylar ve camiler ziyaretçi rekoru kırdı

Türkiye'nin tarihî hazinelerini yakından görmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerlerini toplamda 1 milyon 784 bin 233 kişi ziyaret etti. En çok ziyaret edilen yer ise Konya'nın Mevlânâ Müzesi oldu. Mevlânâ Müzesi'ni İzmir Efes Örenyeri, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Nevşehir Zelve - Paşabağlar Örenyeri ve Nevşehir Göreme Örenyeri gibi önemli tarihî mekânlar takip etti.Türkiye'nin tarihî ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için binlerce insanın müzelere ve örenyerlerine akın etmesi geçmişin ve kültürel mirasın yaşatılması ile bu mirasın gelecek nesillere aktarılması bakımından oldukça önemli.Milli Saraylar Daire Başkanlığı 5 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Topkapı Sarayı, Ramazan Bayramı tatili boyunca 147 bin 353 kişiyi ağırladı. Tatil süresince sadece arife günü kapalı olan Topkapı Sarayı, bayramın üçüncü günü 21 bin 974 kişilik ziyeretçi sayısıyla rekor kırdı. Topkapı Sarayı'nı tatil boyunca günlük ortalama 18 bin 500 kişi ziyaret etti. Dolmabahçe Sarayı da turist akınından nasibini aldı. Uzun bayram tatili boyunca Dolmabahçe Sarayı'nı gezenlerin sayısı 60 bin 223 oldu.Dolmabahçe Sarayı, bayramın üçüncü günü tarihî bir rekora imza attı. Saray'ı gezenlerin sayısı 12 Nisan Cuma günü 11 bin 132'ye ulaştı.Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Milli Saraylar Resim Müzesi de bayram tatilinde şehrin kültür sanat durakları arasında yerini aldı. Beşiktaş'taki Resim Müzesi'ni gezenlerin sayısı 21 bin 931 kişiye ulaştı. Beşiktaş, Yıldız, Nişantaşı üçgeninde yer alan Ihlamur Kasrı ise, 11 bin 790 kişiyi ağırladı. Anadolu yakasının tek sarayı Beylerbeyi Sarayı ise, ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı adreslerden biri oldu. Bayram tatilinde Beylerbeyi Sarayı'nı 20 bin 135 kişi gezdi. Anadolu yakasında turistlerin bir diğer uğrak noktası Küçük Kasrı'nı 11 bin 115 kişi gezdi. Tarihî yapıları gezenler, Milli Saraylar'a bağlı kafeteryalarla Küçüksu Mesire Alanı'nı da tercih etti.Teknolojiyle tarihin kültürel ve manevi mirasını biraraya getiren İslam Medeniyetleri Müzesi de(İMM) de ziyaretçi akınına uğrayan adreslerden oldu. Çamlıca Camii külliyesi içerisinde yer alan ve açıldığı 8 Nisan 2022 tarihinden bu yana ücretsiz olarak gezilen İMM'yi bayram tatili boyunca 23 bin 435 kişi ziyaret etti. Milli Saraylar'ın paha biçilemez cam eserlerinin sergilendiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu. Tatil süresince müzeyi gezenlerin sayısı 9 bin 676 kişiyi buldu.Beykoz Cam ve Billur Müzesi, bayramın üçüncü gününde rekor sayıya ulaştı. Müze, 12 Nisan Cuma günü ağırladığı 2 bin 294 kişiyle açıldığı günden bu yana ağırladığı en yüksek ziyaretçi sayısını elde etti. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Ankara Palas Müzesi de bayram tatilinde en fazla ziyaret edilen adreslerden biri oldu. 21 Şubat 2024'te ziyarete açılan Ankara Palas'ı, 14 bin 442 kişi gezdi.