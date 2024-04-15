Arazi meselesi yüzünden akrabasını vurdu: Tutuklandı!

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Lale köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.Ü. aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu ileri sürülen akrabası A.Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ü., yanında bulunan tabancayla A.Ü.'yü sağ bacağından vurdu. A.Ü. yaralanırken, şüpheli İ.Ü. olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan İ.Ü. ise, jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.