Yaşlı çoban kabusu yaşadı: Önce koyunlara sonra bana saldırdı!

Kocaeli Körfez'de başıboş köpek dehşeti yaşandı. Kırsal bölgede başıboş bir köpek, koyunlara çobanlık yapan Mustafa Koç'a (72) saldırdı. Yanındaki çoban köpeğinin saldırgan köpeği uzaklaştırmasıyla kurtulan Koç, baş ve boyun bölgeleri ile sol kolundan yaralandı. O anları şu sözlerle anlattı…

Korkunç olay, 8 Nisan'da Dereköy Mahallesi'nde yaşandı. Koyunlarını otlatmaya giden Mustafa Koç, başıboş bir köpeğin koyunlarına saldırdığını gördü. Koç, elindeki sopayla köpeği uzaklaştırmaya çalışırken hayvan saldırmaya başladı.Yere düşen Koç, başının sol arka kısmı, boynu ve sol kolundan yaralandı. Mustafa Koç'un yanındaki çoban köpeği, saldırgan köpeği uzaklaştırdı.Çoban köpeğinin sesini duyarak bölgeye gelenler, yaralı haldeki Koç'u yakındaki bir hastaneye götürdü.Pansuman yapılan Mustafa Koç, tedavisine evinde devam edilmek üzere taburcu edildi.Köpeğin kendisine saldırdığı anları anlatan Koç, "Önce koyunlara saldırdı. Benim elimde sopa vardı.Sopayla uzaklaştırmaya çalıştım. Sopayı görünce bana saldırdı" diye konuştu.