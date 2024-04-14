Malatya’da korkunç manzara: 3 ölü 5 yaralı var!

Feci kaza, öğle saatlerinde, Darende ilçesi Nadir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, C.Y. idaresindeki 06 DTB 449 plakalı otomobil ile Batuhan Yılkınc'ın kullandığı 44 DZ 542 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, otomobillerde sıkışan yaralıları kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.Sağlıkçılar, ilk kontrolde Meryem Tuna Bozkurt (20) ve sürücü Batuhan Yılkınc'ın (25) olay yerinde öldüğünü tespit etti.Helikopter ambulans ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen Hacer Bozkurt (42) da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Korkunç kazada yaralanan 5 kişi ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak tekrar açıldı.Otomobil sürücüsü C.Y. gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...