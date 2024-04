Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: İki ölü dört yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Ö.A. idaresindeki 34 CZK 737 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan A.S. idaresindeki 31 ACS 759 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet bariyerlere çarpmasının ardından devrilirken, otomobil ise yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekipleri tarafından otomobilin arka koltuğunda bulunan sürücü A.S.'nin kızı S.S.'nin (17) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü A.S., eşi ve otomobilde bulunan bir kişi ile kamyonetteki sürücü Ö.A.'nın eşi ve oğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.S. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ö.A. ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından S.S.'nin cenazesi Körfez Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.Otoyolda meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul istikametinde araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve otoyol ekipleri 4 şeritli olan otoyolda tek şeritte ulaşım sağlarken aynı zamanda sürücüler bağlantı yoluna yönlendirildi.Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak verildi. Öte yandan 2 kişinin hayatını kaybettiği otomobilde bulunanların Ramazan Bayramı sebebiyle gittikleri Hatay'dan dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.