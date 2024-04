Kartepe teleferiği rekor kırdı: 114 bin kişi zirvede

Kocaeli'nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe Teleferik Projesinde 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 114 bin kişi Derbent'ten Kuzuyayla'ya uzanan bu eşsiz deneyimi yaşadı. Yarım asırlık hayali gerçek kılan Kartepe Teleferik Hattının ilk sürüş programı 09 Mart'ta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla yapılmıştı. Kartepe Teleferiğinin Kocaeli için vizyon proje olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, 5 Mart-15 Nisan tarihleri arasında binişlerin ücretsiz olacağını ifade etmişti. 25 Mart'ta Kocaeli halkının kullanımına sunulan teleferik o günden bu yana büyük ilgi gördü. Şehri turizmde bir üst lige taşıyacak Kartepe Teleferiğini 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında Kocaeli ve çevre illerden 114 bin kişi kullandı. Başkan Büyükakın, teleferiğe gösterilen bu ilgiden dolayı Kocaeli halkına teşekkür etti. Öte yandan Kartepe Teleferiğine binişlerin 15 Nisan'dan itibaren tam 250 TL, öğrenci 100 TL olacağı, diğer tarifelerin ayrıca belirleneceği açıklandı.Teleferik Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'deki çok geniş kapsamlı projesinin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Kartepe'yi sadece kış aylarında değil yılın 365 günü turizmin merkezi konumuna getirmesi planlanan projede teleferikle birlikte başlayan Kuzuyayla tesisleri de tamamlanma aşamasına geldi. Kuzuyayla'daki tesislerin tamamlanmasının ardından sırada telesiyej ve kayak pistleri var. Toplamda 3 telesiyej ve 4 kayak pistinden oluşacak tesisle Kocaeli ve Kartepe turizmin parlayan yıldızı olacak.Kartepe Teleferiği ise halkın kullanımına sunulduğu ilk günden itibaren Kocaeli ve çevre illerden gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan Kartepe Teleferiği, hava koşulları nedeniyle bu süreçte sadece 2 gün çalışmadı. Teleferiğin hizmet vermesiyle birlikte sadece Kocaeli'den değil çevre illerden de çok sayıda kişi aileleriyle beraber bu deneyimi yaşamak için Kartepe'ye akın etti. 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında Kartepe Teleferiği, Derbent ile Kuzuyayla arasında 114 bin kişiyi taşıdı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ise teleferiği kullananların sayısı 80 bini aştı.Ulaşımpark A.Ş. tarafından işletilen Kartepe Teleferiği, 15 Nisan Pazartesi tarihinden itibaren ücretli olarak hizmet verecek. Kartepe Teleferiğinde kullanım ücretleri de belirlendi. Buna göre tam ücret 250 TL, öğrenci ücreti ise 100 TL olacak. Diğer tarifeler ise ayrıca belirlenecek. İstasyondan teleferiğe bineceklere QR kodlu bilet verilecek. Bu biletle belirli süre içerisinde her iki istasyondan biniş yapılabilecek. Böylece bir çıkış ve bir iniş için her iki istasyonda ayrı ayrı ücret ödenmeyecek.Öte yandan farklı güvenlik aşamalarıyla da dikkat çeken Kartepe Teleferik hattı Türkiye'deki en güvenli teleferik hatları arasında yer alıyor. Kartepe Teleferikte kullanılan tüm parçalar ayrı ayrı sertifikalı olmasının yanı sıra üretim aşamasında uluslararası akredite kuruluşları tarafından denetlenerek onaylandı. Tesisin kurulumu tamamlandıktan sonra tarafsız ve akredite olmuş uluslararası kuruluş tarafından Kartepe Teleferiği denetlendi ve uygunluk sertifikası alındı. Acil durum senaryoları da yine bu kuruluş tarafından onaylandı.Acil durumlarda sistemin devamlılığının ve yolcuların tahliyesinin en yakın istasyondan sağlanması amacı ile yedek jeneratörler, yedek dizel yakıt ile çalışan sürücü motorları ve yedek rulmanlar kullanıldı. Teleferik tesislerinde sistemin durmasına sebebiyet verecek olan halat atamalarının önüne geçebilmek için direkler üzerinde yerleştirilen halat pozisyonlarını algılayan sensörler sayesinde sorun oluşmadan sistem duruyor ve daha hızlı bakım ve onarım fırsatı veriyor.Kartepe Teleferik tesisi otomasyonlar ile yönetilen bir sistem. Tesis boyunca oluşan ya da oluşabilecek sorunlar kontrol merkezinden operatörler tarafından görülebilmekte. Böylece sorunun durumuna veya büyüklüğüne göre sistem kendini otomatik olarak durdurmakta. Operatörler aracılığı ile sistem yolcu tahliye durumuna geçirilerek güvenli bir şekilde yolcuların en yakın istasyona tahliyesi sağlanmakta. Yine kabinler içerisinde yer alan kamera, bas konuş ve anons sistemleriyle acil durumlarda kontrol merkezi kabin içerisindeki yolcularla haberleşebilmekte ve olası sağlık durumuna veya vandalizme karşı erken müdahale etme fırsatı vermekte.Kartepe Teleferik tesisi 130 yıllık halatlı taşımacılık tecrübesi ile dünyanın en büyük teleferik firması olan Dopplermayer tarafından yapıldı. Direk ve halat tasarımları bilinen tüm yükler altında yapıldı ve denetimler ham madde alımından başlayarak her üretim aşaması kalite testlerinden geçirildi, ayrıca tarafsız uluslararası kuruluşlar tarafından da onaylandı. Kartepe Teleferiği sistem güvenliği ve son teknolojilerin kullanılması açısından Türkiye'nin önde gelen tesislerinden oldu.Teleferik hattı, gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda ve yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 adet direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye'de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye'deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10'ar kişilik 72 adet kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçiyor, bu yönüyle de Türkiye'nin en çevreci teleferik projesi olarak anılıyor.Öte yandan Derbent istasyonunun yanında 22 bin 338 metrekare alana teleferikle seyahat etmeye gelecekler için katlı otopark inşa ediliyor. Otopark; 36 adet engelli araç, 54 adet elektrikli araç park yeri olmak üzere toplam 598 araç kapasiteli olacak. 6 katlı olarak projelendirilen otoparkta 3 adet de yaya asansörü yer alacak. Ayrıca Derbent istasyonunun hemen yanına 54 küçük araçlık, 16 büyük araçlık otopark inşa edilecek. Projenin Kuzuyayla ayağına da yine ziyaretçiler için 81 araç kapasiteli otopark yapılıyor.