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Beyaz Gazete
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Gaziantep'te yakalanan terörist tutuklandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren PKK/YPG'li terörist tutuklandı.

Ekleme: 13.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te yakalanan terörist tutuklandı
Gaziantep'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen PKK/YPG'li terörist tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de 2016-2018 yılları arasında PKK/YPG içinde silahlı faaliyet yürüten V.E.T.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler çalışmalarını derinleştirip, şüphelinin Gaziantep'te olduğunu belirledi. Adresi belirlenen V.E.T., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Şehitkamil ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı.

Gözaltına alınan V.E.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.