Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan teleferik kazasında ölen kişi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybeden kişi için başsağlığı diledi. Yılmaz, "Kurumlarımızın fedakar görevlileri tarafından sürdürülen mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum." dedi.