Başkan Erdoğan Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve polis Haftası'nı kutladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;"Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum."